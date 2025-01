Palmeiras anuncia contratação do volante Emiliano Martínez  

Uruguaio de 25 anos estava há três temporadas no Midtjylland, da Dinamarca, e chega para suprir saída de Gabriel Menino, envolvido em negociação por Paulinho ainda em dezembro.

O Palmeiras anunciou a contratação do volante uruguaio Emiliano Martínez, de 25 anos, que chega ao clube após três temporadas no Midtjylland, da Dinamarca, e com contrato até dezembro de 2029.

O Verdão pagou 7,5 milhões de dólares, que são cerca de R$ 44 milhões na cotação atual, + bônus por 75% dos direitos do atleta. Os valores foram divulgados inicialmente pela rádio uruguaia Sport 890 e confirmados pelo ge.

Ele desembarcou em São Paulo ainda nesta semana e aguardava somente os exames médicos para ser formalizado como terceiro reforço do Verdão para 2025. Antes do uruguaio, a equipe acertou com os atacantes Facundo Torres e Paulinho, ambos já regularizados no BID.

Emiliano chega ao Palmeiras por conta da saída de Gabriel Menino, envolvido no negócio pela contratação de Paulinho. O acerto com o uruguaio, porém, não impede uma vinda de Andreas Pereira, com quem o Verdão ainda tenta negociar.

Próximo compromisso

O Palmeiras volta a campo neste sábado (25), às 20h30, na Arena Barueri, quando recebe o Novorizontino.

*Com informações do ge

