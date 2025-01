Acidente na Rodovia Euclides da Cunha deixa grávida ferida 

Colisão entre dois veículos ocorreu na noite desta quinta-feira (23), próximo ao trevo de acesso ao distrito de Simonsen, em Votuporanga/SP.

Uma gestante ficou ferida em um acidente registrado na noite desta quinta-feira (23.jan), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), próximo ao trevo de acesso ao distrito de Simonsen, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 22h30, um veículo Fiat/Uno capotou após colidir na traseira de um Ford/Ka que seguia no mesmo sentido. A passageira do Fiat/Uno, que está gestante, foi socorrida com ferimentos leves pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga. O estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o tráfego, com apoio de equipes do DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo).

As causas do acidente são investigadas pela Polícia Técnico-Científica.

