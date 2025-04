Pais são presos em flagrante por maus-tratos a criança de 3 anos encontrada com hematomas pelo corpo em Tanabi 

Polícia Militar foi chamada à residência do casal para atender ocorrência de violência doméstica e constatou que a filha estava sendo agredida pelos pais, após aviso de vizinhos.

Os pais de uma criança de três anos encontrada com hematomas pelo corpo em Tanabi/SP foram presos em flagrante na quinta-feira (24.abr).

A Polícia Militar foi chamada à residência do casal para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Conforme a PM, ao chegar no local, constataram que o casal estava discutindo, mas a mulher não tinha nenhuma lesão aparente.

Antes de saírem do imóvel, vizinhos disseram aos policiais que a filha do casal estava sendo agredida pelos pais desde quarta-feira (23). Os PMs pediram à mãe que mostrasse a criança e confirmaram que a menina estava sendo agredida, pois estava com lesões aparentes.

Ao ser perguntada pelos policiais sobre quem tinha feito aqueles hematomas, a criança confirmou que foram os seus pais.

O homem tentou fugir do local e a polícia precisou imobilizá-lo. A criança foi levada até a Santa Casa de Tanabi e acompanhada pela avó paterna para fazer o exame de corpo de delito.

Não foram constatadas lesões graves aparentes, mas, ainda assim, a menina foi transferida para o Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto (HCM). O Conselho Tutelar também foi acionado.