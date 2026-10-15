Operação contra “gatos” de energia prende suspeito e flagra fraudes em Fernandópolis e Meridiano 

Ação conjunta da Neoenergia Elektro, Polícia Civil e Polícia Científica identificou ligações clandestinas; volume recuperado abasteceria cerca de 3 mil residências por um mês.

Uma operação de combate ao furto de energia realizada pela Neoenergia Elektro, com apoio das Polícias Civil e Científica do Estado de São Paulo, resultou na identificação de duas ligações clandestinas de energia elétrica, conhecidas popularmente como “gatos”, nesta quarta-feira (14.out), em Fernandópolis e Meridiano.

Segundo a concessionária, as irregularidades foram constatadas durante fiscalizações em uma fábrica de móveis localizada na região central de Meridiano e em uma quitanda situada no bairro Coester, em Fernandópolis.

Durante a ação, uma pessoa foi presa em flagrante e encaminhada à Polícia Civil para os procedimentos de polícia judiciária. A identidade do suspeito não foi divulgada.

De acordo com a Neoenergia Elektro, o volume de energia recuperado durante a operação seria suficiente para abastecer aproximadamente 3 mil residências durante um mês, evidenciando o impacto causado pelas fraudes no sistema de distribuição.

Além dos prejuízos financeiros, o furto de energia representa riscos à segurança pública. Segundo a concessionária, as ligações irregulares podem provocar choques elétricos, curtos-circuitos, incêndios e interrupções no fornecimento de energia.

A prática também afeta a qualidade do serviço prestado aos consumidores que utilizam a rede de forma regular.

O furto de energia é considerado crime previsto no artigo 155 do Código Penal. Os responsáveis por ligações clandestinas, fraudes ou adulterações em sistemas de medição podem responder criminalmente, além de serem obrigados a ressarcir os valores referentes à energia consumida e não faturada.

Investigações e fiscalização

A Neoenergia Elektro informou que mantém investimentos em inteligência e monitoramento para identificação de irregularidades em sua área de concessão, além de promover operações periódicas em conjunto com forças de segurança.

Os casos identificados em Fernandópolis e Meridiano seguirão sendo analisados pelas autoridades competentes para apuração das responsabilidades e adoção das medidas legais cabíveis.

As denúncias de furto de energia podem ser feitas de forma anônima pelos canais de atendimento da Neoenergia Elektro: Telefone: 0800 701 01 02 / WhatsApp: (19) 2122-1696 / Site: www.neoenergia.com/sp