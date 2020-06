Óbitos por coronavírus disparam em Estrela D’Oeste

Nesta terça-feira, 16, município registrou 3 mortes por causa da doença.

A Prefeitura de Estrela d´Oeste, município localizado a 51,7 quilômetros de Votuporanga, divulgou, na tarde desta terça-feira, dia 16, um boletim epidemiológico sobre as notificações do coronavírus (Covid-19).

De acordo com o boletim, somente nas últimas 24 horas, 15 novos casos foram confirmados, elevando o total para 50. Ainda segundo o boletim, 13 pessoas, que estão com sintomas da doença, aguardam resultados de exames laboratoriais. 19 pessoas que foram infectadas pelo coronavírus estão curadas.

Todos os casos, que necessitam de internação, são transferidos à Santa Casa de Fernandópolis, que tem uma unidade de tratamento para Covid-19.

MORTES

A Prefeitura de Estrela d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou, nesta manhã, a morte de três idosos, moradores no município. As mortes foram por causa do coronavírus (Covid-19). Dois deles morreram nesta madrugada e a outra vítima acabou não resistindo durante a noite de segunda-feira, dia 15. Os três infectados estavam internados na Santa Casa de Fernandópolis.

A primeira vítima, com o falecimento, registrado na segunda-feira, tinha 78 anos e possuía comorbidades, como diabetes e câncer de próstata e estava internado deste o dia 11 no hospital.

O segundo paciente tinha 82 anos e tinha diabetes. Estava internado na Santa Casa de Fernandópolis desde o dia 8. Ele era morador do Lar dos Idosos.

A terceira vítima também é um homem de 76 anos que já possuía cormobidades para diabetes e estava internado em estado grave na Santa Casa de Fernandópolis desde o dia 12. (O Extra Net)