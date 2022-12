OBA Festival confirma Tomate e Gustavo Mioto

Tomate mora nos EUA e confirmou participação no Carnaval de Salvador

Artistas se juntam a Ivete Sangalo, Thiaguinho, Gusttavo Lima, Alok, Pedro Sampaio e outros no line-up de um dos festivais mais concorridos do interior de São Paulo

Mais dois nomes de peso, os cantores Tomate e Gustavo Mioto, passam a fazer parte do line-up do OBA Festival em 2023. Eles se juntam a Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Alok, Thiaguinho, Banda Eva, Dennis DJ, Pedro Sampaio, A Zorra e grupo Menos é Mais para deixar a edição histórica de 15 anos do OBA Festival – a primeira em São José do Rio Preto – ainda mais completa e exclusiva! Além deles, ainda serão anunciadas mais atrações ainda este mês.

Após um hiato de dois anos por conta da pandemia, Tomate, que atualmente mora nos EUA e acaba de confirmar sua participação no Carnaval de Salvador, também estará em São José do Rio Preto para agitar o OBA Festival. Ícone do Carnaval brasileiro, ele é famoso por hits que embalam o público como “A gente se vê depois da chuva”, “Parará”, “Eu te amo P*rra” e “Assim não vale”. Sucessos que certamente farão parte da apresentação em solo rio-pretense.

Quem também comandará o OBA Festival é Gustavo Mioto. O músico, que levanta a galera com sucessos como “Eu gosto assim”, “Despedida de Casal”,”Impressionando os Anjos”, “Envolvidão”, “Solteiro não Trai”, “Quem não Presta é eu”, e muitos outros, e conta com parcerias de sucesso que vão desde Luan Santana, Jorge & Mateus, Gusttavo Lima e Maiara & Maraisa, Mioto promete ser uma das mais concorridas apresentações do Festival.

O OBA Festival será realizado entre os dias 18 e 21 de fevereiro, no Recinto de Exposições, que durante os quatro dias de festa será transformado no já conhecido e cobiçado “Mundo OBA”, uma área de mais de 50 mil m² dividida em diversas ambientações (todas open bar) recheadas de atrações, totalizando 48 horas de diversão.

Um dos motivos do OBA atrair foliões de todo o Brasil e até do exterior é seu formato único, resultado da mistura que traz a essência festiva dos blocos, a grandeza e o impacto dos Carnavais do Rio e Salvador e a estrutura de grandes festivais de música, como o Tomorrowland, o Rock in Rio e o Lollapalooza, entre outros.

