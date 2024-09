OBA Festival anuncia as primeiras atrações da edição 2025

Maior Carnaval de São Paulo será realizado em São José do Rio Preto de 1º a 4 de março, com Léo Santana, Xanddy Harmonia, Wesley Safadão e muito mais.

O OBA Festival acaba de anunciar os nomes das primeiras atrações do evento que ocorre de 1º a 4 de março de 2025. Léo Santana, Wesley Safadão, Banda EVA, Pedro Sampaio, Xanddy Harmonia, Dennis DJ, Monobloco e Kamisa 10 foram apresentados para a imprensa no OBA Meeting, nesta quarta-feira (6.set).

Reconhecido como um dos maiores e mais famosos Carnavais do Brasil e o maior do estado de São Paulo, o OBA Festival contará com mais de 15 shows, divididos entre o megapalco e o trio elétrico. Todos deverão ser anunciados até o fim do ano. Além disso, como nos grandes festivais de música, o evento terá diversas atrações, como a tradicional Tirolesa, que tornam a experiência do público no OBA ainda mais completa.

“Assim que o OBA termina, iniciamos uma pesquisa junto ao público nas redes sociais para saber quais atrações a maioria gostaria de ver no ano seguinte. Dessa forma que o nosso line up é montado, de acordo com as preferências dos ‘obanautas’. Por conta de agenda ou logística, nem todas as atrações são possíveis, mas a maior parte dos pedidos nós conseguimos atender, pois o OBA é feito para o público”, afirma um dos organizadores, Edilberto Fiorentino (Caskinha).

O OBA Festival será realizado no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, em São José do Rio Preto/SP, que durante os quatro dias de festa é transformado no já conhecido e cobiçado “Mundo OBA”, área de mais de 50 mil m² dividida em diversas ambientações repletas de atrações.

Para curtir o festival, os foliões podem optar por vários setores, desde Pista a Camarote OBA e Camarote Café de La Musique. Todos são 100% open bar e os camarotes também são totalmente open food. Cada um conta com diferenciais exclusivos que os tornam perfeitos para as preferências de cada público.

Os convites do segundo lote para o OBA Festival 2025 começam a ser vendidos nesta sexta-feira (6), pelo site www.guicheweb.com.br/oba. Para mais informações e novidades, basta acessar www.obafestival.com.br e as redes sociais. O evento é exclusivo para maiores de 18 anos.

