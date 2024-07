“Novela” Carille segue, e Santos adia reapresentação do elenco 

Jogadores se reapresentam apenas nesta terça-feira, no CT Rei Pelé.

Enquanto a “novela” envolvendo o técnico Fábio Carille não termina, o Santos estendeu a folga do elenco e a reapresentação passou da manhã desta segunda para terça-feira. Os jogadores venceram o Ceará, na última sexta-feira, pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão e, por isso, ganharam um dia a mais de descanso.

O Peixe volta a campo apenas na próxima segunda-feira, dia 15, para enfrentar o Ituano. Por ora, a equipe figura na liderança da competição, mas o Avaí entra em campo na noite desta segunda, para enfrentar o Novorizontino e, se vencer, assume a ponta com 26 pontos.

“Novela” perto do fim

A expectativa é pelo fim próximo da “novela” envolvendo o treinador alvinegro. Plano A do Corinthians para substituir o demitido António Oliveira, Carille tem uma multa rescisória de R$ 2,4 milhões e só será técnico do rival se o pagamento for feito à vista na conta do Santos.

Ciente pela imprensa do interesse do Corinthians em seu treinador, a diretoria do Peixe tem escutado do próprio Carille que o trabalho seguirá na Baixada Santista. Mas a permanência só deve mesmo ser cravada quando o rival contratar um eventual novo comandante.

O Corinthians não tem necessidade de negociar com o Santos se fizer o pagamento da multa, embora tal postura deva colocar um ponto final na boa relação entre os presidentes.

*Com informações do ge