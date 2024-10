Noroeste paulista confirma 2ª morte no ano por leishmaniose 

Morte foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Nos GVEs nas regiões de São José do Rio Preto e Araçatuba foram registrados 16 casos de janeiro a outubro, dentre eles: Votuporanga (1) e Valentim Gentil (1).

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou a primeira morte por leishmaniose visceral em Pereira Barreto/SP. A informação também representa o segundo óbito pela doença no noroeste paulista neste ano.

Com a morte em Pereira Barreto, o Estado de São Paulo soma três óbitos em 2024. O segundo ocorreu no município de Castilho. O primeiro foi confirmado em Presidente Epitácio, região oeste do estado.

Nos Grupos de Vigilância Epidemiológica (GVEs) nas regiões de São José do Rio Preto e Araçatuba foram registrados 16 casos de janeiro a outubro de 2024.

Veja a lista abaixo:

GVE de São José do Rio Preto:

1 caso em Mirassol;

1 caso em Valentim Gentil;

1 caso em Votuporanga.

GVE de Araçatuba:

2 casos em Penápolis;

2 casos em Valparaíso;

1 caso em Andradina;

1 caso em Birigui;

1 caso em Braúna;

1 óbito em Castilho;

1 caso em Guararapes;

1 caso em Lavínia;

1 caso em Mirandópolis;

1 óbito em Pereira Barreto;

1 caso em Sud Mennucci.

GVE de Jales:

1 caso em Fernandópolis;

1 caso em Santa Albertina.

*Com informações do g1

