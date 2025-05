Mulher perde R$ 17 mil em golpe ao achar que estava se relacionando com ‘soldado americano’ em Israel 

Segundo a mulher disse à polícia em São José do Rio Preto/SP, golpista pediu dinheiro emprestado para “fugir do país” porque sua conta bancária estaria bloqueada. Vítima comprava criptomoedas e depositava em conta que desconhece.

Uma mulher de 32 anos denunciou à polícia de São José do Rio Preto/SP que perdeu R$ 17 mil para um golpista após achar que estava em um relacionamento com um ‘soldado norte-americano’ em missão de guerra em Israel.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima informou que conheceu o suspeito pelas redes sociais. Ela confirmou que o golpista pediu dinheiro emprestado para fugir do país, uma vez que a conta bancária estava bloqueada.

Conforme a mulher, o suposto norte-americano disse que precisava de dinheiro para fugir para os Estados Unidos e que, depois, encontraria a vítima no Brasil. Então, ela transferiu o dinheiro para a suposta conta bancária dele, que tem como titular duas mulheres.

A vítima ainda confirmou que, no período do falso relacionamento, recebeu dinheiro na conta bancária, enviada por ele, que a instruída a usar o valor para comprar criptomoedas. A mulher, então, depositava as criptomoedas em uma conta que desconhece.

O suspeito de aplicar o golpe na vítima não foi identificado pela Polícia Civil. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes como estelionato.