Mulher morre após ataque de seis pitbulls em chácara de Birigui 

Segundo a Polícia Civil, vítima foi atacada por cães ao visitar namorado, caseiro da chácara; ele ficou ferido.

Uma mulher de 50 anos morreu na noite de quarta-feira (21) após ser atacada por seis cães da raça pitbull em uma chácara de Birigui/SP.

De acordo com as informações da Polícia Civil, a mulher foi até a chácara para visitar o namorado, que é caseiro do local, quando os cães a atacaram.

Marli Donega Tizura morreu no local e o homem tentou ajudar, mas também ficou ferido. Ele foi socorrido e encaminhado à Santa Casa.

*Com informações do g1