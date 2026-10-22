Mulher é morta a facadas na frente da filha em Rio Preto; marido é principal suspeito 

Crime aconteceu no bairro Parque da Cidadania nesta quarta-feira (21) na casa em que a vítima, identificada como Elisângela Aparecida Matheus, morava com a família. Suspeito fugiu do local.

Uma mulher de 51 anos foi morta a facadas na frente da filha de 15 anos em São José do Rio Preto/SP na tarde desta quarta-feira (21.out). Segundo a Polícia Civil, o marido, Hiago Shenonberger, de 32 anos, é o principal suspeito do assassinato.

Conforme o apurado, o crime ocorreu em uma casa no bairro Parque da Cidadania, na zona norte da cidade, na casa em que a vítima, identificada como Elisângela Aparecida Matheus, morava com a família.

Ainda conforme apurações, ela foi atacada pelo marido após uma briga. A filha mais nova da vítima, uma adolescente de 15 anos que morava com o casal, estava no imóvel no momento do crime. Após as agressões, o suspeito fugiu a pé do local.

A adolescente ligou para a irmã mais velha, de 31 anos, pedindo ajuda e em seguida acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A equipe de resgate tentou reanimar a vítima por aproximadamente 30 minutos, mas ela morreu no local.

Familiares relataram que o casal estava junto há cerca de seis meses e mantinha um relacionamento conturbado, marcado por frequentes crises de ciúmes do homem.

Investigação

De acordo com a delegada Karina Fernandes Melo Santana, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que investiga o caso, o corpo de Elisângela apresentava pelo menos três facadas, além de marcas de defesa, o que indica que ela tentou se proteger dos golpes.

O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Até a última atualização desta reportagem, o suspeito não havia sido localizado.

*Com informações do g1