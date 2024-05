Motorista morre em capotamento na Rodovia Euclides da Cunha 

Acidente foi registrado neste domingo (26), no trecho da pista entre Cosmorama/SP e Votuporanga/SP.

Um motorista morreu em um capotamento na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), registrado na tarde deste domingo (26.mai), no trecho entre Cosmorama/SP e Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, P.E.R.C., seguia pela rodovia no sentido Votuporanga/São José do Rio Preto, quando por motivos que serão apurados pela Polícia Científica, teria perdido o controle de direção do GM/Blazer, e o veículo capotado diversas vezes. No entanto, durante o capotamento, uma das portas chegou a ser arrancada e a vítima arremessada, caindo já sem vida no canteiro central da via.

Em seguida, equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e constataram o óbito no local.

A Polícia Científica foi acionada e periciou o local para entender a dinâmica do acidente.

O corpo de P.E.R.C., foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), onde passou por exame necroscópico, antes de ser liberado para a família proceder com o velório e sepultamento.