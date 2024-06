Max volta para casa; ele foi encontrado pelos tutores em Rio Preto

O filhote foi levado de sua casa, em Floreal/SP, no último dia 17; após repercussão, ele foi localizado com um motorista que contou ter levado o cachorro sem imaginar a gravidade do ato.

Fim do mistério e com final feliz. Já está com os tutores, uma família de Floreal/SP, o cãozinho Max, um Border Collie de cinco meses que estava desaparecido desde o dia 17 de junho. O homem que levou o animalzinho da casa da família, flagrado em imagens de câmeras de monitoramento, foi identificado como um motorista morador de São José do Rio Preto/SP e a devolução foi realizada nesta quarta-feira (26).

Segundo Karina, filha da tutora, após a divulgação das imagens, a família recebeu por meio de denúncias, informações sobre quem seria o indivíduo, até que foi possível contato por telefone.

O homem disse que levou o cachorro sem imaginar a gravidade do ato e que Max estava bem cuidado em seu apartamento. Em seguida, finalmente Max foi devolvido e voltou para a casa.

A família agradeceu a todos aqueles que colaboraram com as buscas por Max e com o compartilhamento das imagens e das informações que puderam solucionar o rapto do animal.

O caso foi denunciado à Polícia Civil que deve prosseguir na apuração do caso.

*Com informações do Megavotu