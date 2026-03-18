Lavrador é morto a facadas após suposta briga de bar em Pontalinda 

Vítima foi encontrada neste domingo (15) com perfurações no peito e chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Suspeito do crime ainda não foi localizado pela polícia.

Um lavrador foi morto a facadas na tarde deste domingo (15.mar) em Pontalinda/SP. A suspeita da polícia é de que o crime tenha sido motivado por uma discussão em um bar momentos antes.

Segundo o boletim de ocorrência, Alberto Cutrim Costa, de 37 anos, foi encontrado caído em uma praça com perfurações no peito. A cena chamou a atenção dos moradores, que cercaram o local e acionaram a polícia.

A vítima foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jales/SP, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Delegacia de Polícia de Pontalinda instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte. Conforme a polícia, testemunhas informaram que a vítima estava envolvida em uma briga iniciada dentro de um bar, com outro homem, momentos antes de ser golpeada.

Após a confusão, os dois homens saíram do estabelecimento, afirmando que buscariam uma faca. Pouco tempo depois, ao se encontrar com a vítima na praça, o suspeito teria golpeado o lavrador no tórax.