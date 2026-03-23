Ladrões furtam escola e deixam alunos sem aulas em Votuporanga 

O CEM Profª Anita Liévana Camargo, no bairro Bom Clima, teve fiação elétrica furtada no final de semana, dentre outros objetos. Caso é investigado pela Polícia Civil.

Ladrões furtaram a fiação deixando devastada a estrutura elétrica do CEM Profª Anita Liévana Camargo, no bairro Bom Clima, em Votuporanga/SP, durante o final de semana.

De acordo com o apurado pelo Diário, o crime só foi descoberto nesta segunda-feira (23.mar), quando funcionários e professores chegaram para o período letivo e constataram que grande parte do cabeamento da unidade havia sido furtado.

O ataque criminoso ao prédio inviabilizou o funcionamento de geladeiras, bebedouros, aparelhos de ar-condicionado, ventiladores e todo o sistema de iluminação. Sem condições mínimas de trabalho, a unidade suspendeu as atividades letivas.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e isolar a área para o trabalho de investigação. Peritos do Instituto de Criminalística (IC) também estiveram no local para coletar vestígios que possam levar à identificação dos responsáveis pelo crime.

Em nota, a Prefeitura informou que a ocorrência foi registrada pela gestão da unidade por meio de Boletim de Ocorrência e que as imagens do sistema de monitoramento já foram encaminhadas às autoridades policiais e irão subsidiar as investigações.

“Os prejuízos materiais estão em fase de levantamento. Desde a identificação do ocorrido, a Administração Municipal mobilizou uma força-tarefa integrada entre as Secretarias da Educação e de Obras para a execução de reparos emergenciais, garantindo a rápida normalização das condições da unidade. A Prefeitura reforça que todas as providências estão sendo adotadas com celeridade e responsabilidade, assegurando o pleno funcionamento da escola e a segurança da comunidade escolar. As aulas serão retomadas normalmente nesta terça-feira (24)”, afirmou à nota enviada ao Diário.