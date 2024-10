Jorge Seba é reeleito prefeito de Votuporanga 

A coligação ‘Votu Segue Avançando’, que tem Luiz Torrinha (PL) como vice, conquistou 26.582 votos válidos, 59,44%.

Jorge Seba (PSD) está reeleito prefeito de Votuporanga/SP para o mandato 2025/2028. O atual chefe do Executivo local terá como vice, na nova gestão, Luiz Torrinha (PL). Nas eleições municipais deste domingo (6.out), a coligação ‘Votu Segue Avançando (REPUBLICANOS/PP/MDB/PODE/PSD/PL/PSB)’ conquistou 26.582 votos válidos, 59,44%.

A eleição em Votuporanga teve 51.061 votos totais, o que inclui 2.784 votos brancos, 5,45% dos votos totais, e 3.557 votos nulos, 6,97%. A abstenção foi de 16.778 eleitores, 24,73% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Em segundo lugar, Dalbert Mega (PRD) somou 9.131 votos, 20,42%. O então candidato fez questão de ligar para Jorge Seba e parabenizá-lo pela reeleição e antes mesmo do fim da apuração das urnas, emitiu um comunicado a imprensa: A vontade do povo é soberana na democracia. Por isso, já conversei por telefone com o prefeito Jorge Seba para parabenizá-lo pela sua reeleição e manifestei o meu desejo de um excelente segundo mandato em benefício da população votuporanguense. Aos que confiaram o voto ao Dr. Francisco e a mim, o nosso muito obrigado! Obrigado a todos que se dedicaram à nossa campanha, que se esforçaram para transmitir as nossas propostas e ideias. Que Deus abençoe Votuporanga! Deus, pátria, família, liberdade e justiça!”

Em terceiro lugar nas urnas, Dr. Hery (AVANTE) somou 6.485 votos, 14,50%. E em quarto lugar, Bruno Arena (PT) conquistou 2.522 votos, 5,64%.

Comparativamente, a votação de Jorge Seba foi mais expressiva do que na eleição em 2020, quando obteve teve 50,88% dos votos, ou seja, 21.184 votos no total.

A partir de 1º de janeiro de 2025, Jorge Seba terá o desafio de concluir os projetos em curso no município, além de colocar em prática os compromissos assumidos em campanha.

Nas redes sociais, Jorge Seba celebrou: “Agradecemos aos 26.582 votos de confiança que recebemos hoje. Fui reeleito juntamente com o Torrinha para mais quatro anos de trabalho e dedicação, e quero deixar claro: vou governar para todos, independentemente de em quem você votou. Nossa cidade precisa seguir avançando, e aqui não temos divisões. É por isso que Votuporanga está no caminho certo! Juntos, estamos prontos para novos desafios!”

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3