Jantar dançante da ACV celebra 79 anos com música e confraternização

Evento será no dia 18 de outubro, no Firenze Hotel, com show da Banda Danza, open bar e open food; mesas já estão quase esgotadas
@caroline_leidiane
A Associação Comercial de Votuporanga se prepara para uma noite de celebração e confraternização. No próximo dia 18 de outubro, a partir das 20h, no Firenze Hotel, acontece o tradicional Jantar Dançante de Aniversário, que este ano marca os 79 anos da entidade.
A festa promete reunir empresários, comerciários, familiares e amigos em um ambiente elegante, regado a música, gastronomia e boas companhias.
O grande destaque da noite será o show da Banda Danza, conhecida pelo repertório envolvente e animado.
“O público pode esperar uma apresentação variada, feita para manter a pista cheia a noite toda”, destacou a presidente da ACV, Natália De Haro.
A experiência da noite vai além da música, o público poderá desfrutar de open bar variado, com água, refrigerantes, cerveja, whisky, coquetéis, vinhos e espumantes, acompanhado de um menu elaborado com entrada, prato principal e sobremesa.
“Tudo foi planejado para oferecer uma experiência sofisticada, para harmonizar com o clima festivo da noite”, destaca Natália.
O jantar de celebração da ACV se consolida como espaço de integração entre comerciantes, colaboradores e a comunidade em geral. A presidente ressalta a importância dessa abertura.
“Eventos como este geram networking, fortalecem relacionamentos e estimulam o espírito de união no comércio de Votuporanga”, afirma ela.
As mesas para o evento são limitadas e já estão quase esgotadas.
“Será uma noite única para celebrar, confraternizar e se divertir”, convida Natália.
SERVIÇO
Jantar Dançante de Aniversário da ACV
Data: 18 de outubro, a partir das 20h
Local: Firenze Hotel
Reserva de mesa: telefone (17) 3426-4044 ou pelo WhatsApp (17) 98132-0022.