Jantar dançante da ACV celebra 79 anos com música e confraternização

16
A presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Natália De Haro, durante cerimônia do aniversário de 78 anos da entidade. (foto Flickr Comunicativa)

Evento será no dia 18 de outubro, no Firenze Hotel, com show da Banda Danza, open bar e open food; mesas já estão quase esgotadas

 

@caroline_leidiane

A Associação Comercial de Votuporanga se prepara para uma noite de celebração e confraternização. No próximo dia 18 de outubro, a partir das 20h, no Firenze Hotel, acontece o tradicional Jantar Dançante de Aniversário, que este ano marca os 79 anos da entidade.

A festa promete reunir empresários, comerciários, familiares e amigos em um ambiente elegante, regado a música, gastronomia e boas companhias.

O grande destaque da noite será o show da Banda Danza, conhecida pelo repertório envolvente e animado.

“O público pode esperar uma apresentação variada, feita para manter a pista cheia a noite toda”, destacou a presidente da ACV, Natália De Haro.

A experiência da noite vai além da música, o público poderá desfrutar de open bar variado, com água, refrigerantes, cerveja, whisky, coquetéis, vinhos e espumantes, acompanhado de um menu elaborado com entrada, prato principal e sobremesa.

“Tudo foi planejado para oferecer uma experiência sofisticada, para harmonizar com o clima festivo da noite”, destaca Natália.

O jantar de celebração da ACV se consolida como espaço de integração entre comerciantes, colaboradores e a comunidade em geral. A presidente ressalta a importância dessa abertura.

“Eventos como este geram networking, fortalecem relacionamentos e estimulam o espírito de união no comércio de Votuporanga”, afirma ela.

As mesas para o evento são limitadas e já estão quase esgotadas.

“Será uma noite única para celebrar, confraternizar e se divertir”, convida Natália.

 

SERVIÇO

Jantar Dançante de Aniversário da ACV

Data: 18 de outubro, a partir das 20h

Local: Firenze Hotel

Reserva de mesa: telefone (17) 3426-4044 ou pelo WhatsApp (17) 98132-0022.

 

 

 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR