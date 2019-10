Inezita Barroso será homenageada em espetáculo no FLIV  

Espetáculo da Cia. Cênica trará à cena alguns dos personagens que a cantora apresentou em suas músicas; show é neste sábado.

Fãs e admiradores da Inezita Barroso poderão matar um pouco da saudade da cantora, atriz e apresentadora no espetáculo “Oi Lá, Inezita”, que será apresentado neste sábado (26/10), às 20h30, no Palco Principal do Parque da Cultura dentro da programação do Festival Literário de Votuporanga – Fliv. O show é da Cia. Cênica e terá o acompanhamento de uma intérprete de Libras – Língua Brasileira de Sinais.

Além da Inezita Barroso, recriada por três atrizes, o espetáculo traz à cena alguns dos personagens que ela apresenta nas músicas que interpretou e outros, os quais poderia ter conhecido em seus encontros e viagens de pesquisa sobre nossas manifestações populares. Não se trata, portanto, de uma produção biográfica, mas de uma fábula que carrega consigo o amor de Inezita pela cultura de raiz brasileira, pelo ser caipira, e a sua luta pessoal para romper paradigmas machistas de nossa sociedade.

“A ideia de montar o espetáculo “Oi lá, Inezita” – surgida há mais de um ano – ganha força quando a companhia é homenageada pela Assembleia Legislativa de São Paulo com o Prêmio Inezita Barroso, dedicado a artistas e personalidades que contribuíram com a cultura caipira e popular em nosso Estado. O prêmio concedido pelo SESI SP por meio do Edital de Montagens Inéditas tornou isso possível. Durante 4 meses o grupo se dedicou a estudos sobre a vida e a obra desta intérprete, musicista, biblioteconomista, mãe, professora, atriz e apresentadora de vários programas de rádio e televisão, optando por mergulhar na Inezita folclorista, pesquisadora, difusora e defensora da cultura popular brasileira e, em especial, da caipira”, destacou Fagner Rodrigues, diretor da Cia. Cênica.

Outros espetáculos

Outros dois espetáculos marcam a programação do penúltimo dia do Fliv. Às 17h30, no Auditório Externo – 1º Piso do Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” – CIT, tem a apresentação da peça infantil “Loucas Mulheres”, com Zilda Arali. A história diz respeito a possibilidades de diálogo da dança com outro objeto artístico: a Literatura. Fundamenta-se na tradução da linguagem escrita para a linguagem da dança, suas singularidades e expressa movimento dramático expressivo e poético. Baseia-se nas obras de Gabriela Mistral, na investigação de elementos que possam tornar ou traduzir a escrita poética e suas imagens em movimento: ação realizada pela óptica gestual da dança. A classificação é livre e terá intérprete de Libras.

Já às 18h30 tem a estreia de “Dos Confins do Beleléu”, com Abayomi Cia. de Teatro. Na trama, Saci-Pererê é arrastado das matas pela lama dos rejeitos do rompimento da barragem. Sozinho, na cidade, encontra o Velho do Saco que vai tentar capturá-lo. A apresentação será no Cinema Cultural do CIT.

Unifev no FLIV neste sábado

A programação do Festival Literário de Votuporanga também inclui oficinas e intervenções que serão realizadas por alunos de cursos da Unifev, co-patrocinadora do evento. A instituição fará neste sábado diversos atendimentos com o “Circuito Saúde Unifev”, das 9h às 18h, entre eles testes, atividades e orientações.

Os alunos do Centro Acadêmico de Medicina abordarão a importância da prevenção do câncer de mama e de colo de útero, com yoga, zumba e orientações sobre autodefesa. A ação será no Parque da Cultura, a partir das 18 horas. Pela manhã, a partir das 10h, o grupo de Sorriterapeutas da Unifev convidará o público a participar de atividades com música e confecção de origami. Já o curso de fisioterapia promoverá a atividade de slackline às 10h e às 18h. A atividade gera o treinamento de equilíbrio corporal e práticas lúdicos para adultos e crianças.

Oficinas e contações de histórias

O sábado (26/10) será marcado por boas histórias com as contações da tia Stella, Ricardo Diaz e Aline Botelho. Também terão oficinas de dança, artesanato, graffiti, tintas de terra, musicabilidade brincante e possibilidades sonoras, confecção de móbile de tsuru, introdução à fotografia digital, kokedama, cartum, relicário de memórias, ballet aéreo, yoga, slackline, dança de salão e capoeira kids. O público ainda pode conferir a Toca do Tabuleiro, as exposições “Retrospetiva Natanael Longo”, “Poesia de Ver”, “Litterarum Amor” e “Breu” e a apresentação “Jongo: resgatando raízes (ProAC)” e do grupo de capoeira da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga.

A programação ainda conta com o lançamento do aplicativo “Museu Virtural”, com Leandro Ferreira de Oliveira. A ferramenta que permite obter informações sobre as obras e informações do Museu Municipal “Edward Coruripe Costa”, foi desenvolvido por incentivo do ProAC Município Votuporanga.

Outras atrações do sábado serão Pedagogia dos Saraus e Sarau Resistência Periférica, com Rodrigo Ciríaco. “A presença de estado do palhaço”, com a Cia. Aliteatro, compartilhará técnicas e vivências, além da valorização e a vivência do “estar presente do palhaço”.

Primeiríssima Infância

Na primeiríssima infância, terá a oficina “Lê no Ninho”, com Letícia Fagiani e Aletéia Fagiani, às 11h e às 13h. O programa tem como objetivo fomentar o gosto pela leitura entre crianças de seis meses a 4 anos. Para isso, conta com um ingrediente-chave: o lúdico e o vínculo afetivo entre os pequenos e seus cuidadores. Assim, ao longo dos 45 minutos de duração de cada sessão, as crianças ouvem histórias, brincam e cantam em um ambiente aconchegante, tendo seus cuidadores como parceiros.

Sarau Cultural

Para encerrar a programação do sábado, o Sarau Cultural terá dobradinha entre Sarah Celi, com pop-rock nacional, anos 90, MPB e músicas francesas; e também Amadeu Álamo e Banda, que trará para o palco do “Vasto Mundo – Galpão Principal” um ambiente alternativo e agradável com o melhor do rock. As apresentações começam às 21h40, logo após o espetáculo “Oi Lá, Inezita”.

O 9º Festival Literário de Votuporanga – FLIV 2019 começou no dia 19 e termina neste domingo (27) após mais de 450 atividades gratuitas, numa realização do Ministério da Cidadania, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Prefeitura de Votuporanga.