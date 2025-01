Idoso morre após ser atropelado pelo próprio trator em distrito de Tanabi 

Homem de 78 anos caiu após ligar o trator sem perceber que o veículo estava com a marcha engrenada.

Um idoso de 78 anos morreu após ser atropelado pelo próprio trator em um sítio no distrito de Ecatu, em Tanabi/SP, na tarde desta quarta-feira (29.jan).

Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 15h30, o homem tentou fazer uma ligação direta em um trator Massey Ferguson/65X, que estava com a marcha engrenada. Após o veículo começar a se movimentar, Ademar Domingos Calzeta acabou caindo no chão. Em seguida, foi atropelado pela roda traseira e por uma roçadeira acoplada no veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a vítima. O idoso foi encaminhado à Santa Casa de Tanabi, no entanto, não resistiu aos ferimentos e já chegou sem vida.

Segundo o médico de plantão, era possível notar múltiplas fraturas em seu tórax.

A Polícia Militar preservou o local e a perícia técnica foi acionada. O caso foi registrado como morte suspeita e encaminhado à Delegacia de Polícia de Tanabi.

*Com informações do Diário da Região/Diego Bressant