Idoso morre ao ser agredido com cabo de vassoura e empurrado por homem na rua após desentendimento 

Briga ocorreu na sexta-feira (14) em Penápolis/SP e o idoso morreu na madrugada de domingo (16). José Sorroche Vieira se irritou com o suspeito do crime, após ele acelerar a motocicleta e o assustar na rua.

Um idoso de 72 anos com dificuldade de locomoção morreu ao ser agredido com um cabo de uma vassoura e empurrado por um homem na rua após um desentendimento em Penápolis/SP. A briga ocorreu na sexta-feira (14.mar) e o idoso morreu na madrugada de domingo (16).

Segundo apurado pela TV TEM, José Sorroche Vieira se irritou com o suspeito do crime, após ele acelerar a motocicleta e o assustar na rua. Na sequência, o idoso foi a uma garagem de veículos, localizada no bairro Mário Sabino, e sentou em uma cadeira na calçada.

O agressor, então, encontrou José e começou a discussão. A vítima foi agredida com o pedaço de pau e empurrada, caiu no chão, teve uma fratura no rosto e traumatismo craniano.

O idoso foi levado para o pronto-socorro e, devido à gravidade dos ferimentos, foi encaminhado ao hospital de Araçatuba/SP, onde morreu. O corpo de José será enterrado em Penápolis às 16h nesta segunda-feira (17).

O suspeito de agredir o idoso ainda não havia sido localizado pela polícia até a última atualização desta reportagem.

*Com informações do g1