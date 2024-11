Homem morre e outro fica ferido após dois veículos baterem de frente em rodovia de Pereira Barreto 

Veículos trafegavam em sentidos opostos da Rodovia Feliciano Sales Cunha, na manhã desta quinta-feira (28).

Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente entre dois carros, na Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), em Pereira Barreto/SP, na manhã desta quinta-feira (28.nov).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os dois carros transitavam pela pista, em sentidos opostos, quando bateram de frente, na altura do quilômetro 618.

Na colisão, o motorista do carro vermelho morreu no local. Já o condutor do veículo branco foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro de Pereira Barreto. O estado de saúde ele não foi divulgado.

Ainda, conforme os bombeiros, as causas do acidente são desconhecidas. Naquele trecho da rodovia é possível constatar a presença da terceira faixa que permite a ultrapassagem de veículos. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do ocorrido.

*Com informações do g1

