Homem é preso suspeito de se masturbar e praticar atos obscenos em frente a mulheres 

A prisão foi em Santo Antônio do Aracanguá/SP na manhã desta segunda-feira (2). Imagem do momento da masturbação foi gravada e encaminhada à polícia.

Um homem de 42 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (2.fev), em Santo Antônio do Aracanguá/SP, suspeito de se masturbar e praticar atos obscenos em frente a mulheres.

Segundo a Polícia Civil, durante as investigações, ficou evidente que o suspeito praticou o crime mais de uma vez.

Em uma das situações, ele foi gravado enquanto se masturbava em frente à casa de uma das vítimas. A imagem foi encaminhada à polícia. Em outro episódio, o investigado exibiu as partes íntimas para uma mulher, que fugiu do local assustada.

As vítimas haviam registrado boletins de ocorrência relatando as situações. Depois do ocorrido, segundo o registro policial, moradoras da cidade passaram a relatar medo de circular pelas ruas, principalmente à noite.

Ainda conforme a polícia, já havia um mandado de prisão contra o suspeito por crimes de importunação sexual e ato obsceno praticados anteriormente no município. Além de já ter sido preso anteriormente pelos mesmos crimes, também cumpriu pena por homicídio.

As investigações, que culminaram na prisão do investigado nesta segunda-feira, foram conduzidas pelo delegado Igor Alberto Figueiredo.

*Com informações do g1