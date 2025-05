Homem é preso por tráfico de drogas após polícia encontrar porções de maconha escondidas no quarto do filho dele em Rio Preto 

No imóvel, também foram apreendidas uma réplica de arma de fogo, uma faca e uma espada. A prisão ocorreu na última sexta-feira (23).

Um homem foi preso por tráfico de drogas em São José do Rio Preto/SP, na última sexta-feira (23.mai), após a polícia encontrar porções de maconha escondidas dentro do quarto do filho dele, um menino de 10 anos.

Segundo a polícia, o suspeito estava próximo ao prédio onde mora e foi abordado quando chegou em uma moto para pegar uma caixa. Na embalagem, foram encontradas 200 gramas da maconha do tipo kief.

Ao notarem que o homem estava traficando, os policiais foram até o apartamento dele. No local, foi encontrado 1 kg do mesmo tipo de maconha escondido dentro do quarto do filho do suspeito, uma criança de 10 anos. Também foram apreendidas uma réplica de arma de fogo, uma faca e uma espada.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. A polícia segue com as investigações para identificar a origem da droga e se existem outros envolvidos.