Homem é preso por injúria racial após xingar vizinho de ‘macaco’ e ‘saci’ em Birigui 

Segundo o boletim de ocorrência, vítima foi xingada ao menos três vezes pelo suspeito.

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante por injúria racial no último sábado (19.abr) após ofender um vizinho e xingá-lo de “macaco” e “saci” em Birigui/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu no bairro Cidade Jardim, onde o suspeito chamou a vítima, um segurança de 26 anos, de “negão” ao cumprimentá-la. Em seguida, se referiu ao vizinho como “macaco”, “preto” e “saci”.

A ofensa se repetiu outras duas vezes. Em uma delas, o homem falou ao telefone com o proprietário das casas em que divide o mesmo terreno com o segurança, reiterando os xingamentos. O responsável pelos imóveis, que também é sogro da vítima, testemunhou o fato, assim como outra vizinha.

Na terceira situação, ao encontrar-se com a vítima, o suspeito se dirigiu novamente a ela com as mesmas palavras, o que a levou a acionar a Polícia Militar.

O preso, conforme relatado pelos policiais no registro da ocorrência, apresentava sinais de embriaguez. Por conta das confirmações das testemunhas, o homem foi conduzido pela PM à delegacia, onde o delegado decretou a prisão em flagrante.

Casos de crime de injúria racial não permitem o pagamento de fiança e, se houver condenação, a pena prevista é de 2 a 5 anos de prisão.

*Com informações do g1