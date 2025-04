Homem é detido com duas adolescentes em alojamento de empresa agrícola em Pereira Barreto 

Funcionário de 33 anos, morador de Araraquara/SP, foi encontrado com meninas de 13 anos e será demitido por justa causa.

Um homem de 33 anos foi detido na manhã da última sexta-feira (18.abr), em Pereira Barreto/SP, depois de ser encontrado na companhia de duas adolescentes de 13 anos no alojamento de uma empresa do ramo agrícola. O suspeito, morador de Araraquara/SP, havia sido contratado há dois meses.

Segundo o proprietário da empresa, que pediu para não ter o nome divulgado, por volta das 6h da manhã um encarregado chegou ao alojamento e encontrou uma das adolescentes do lado de fora do quarto, enquanto a outra estava dentro, com a porta trancada. O encarregado chamou o funcionário, que ficou muito nervoso. Ao sair do quarto, ele tentou agredir o encarregado, que correu para fora do alojamento e avisou o dono da empresa, que acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar.

As adolescentes foram levadas pelo Conselho Tutelar para Andradina, onde passaram por exames para verificar se houve ou não agressão sexual. O homem foi encaminhado à delegacia de Pereira Barreto, onde foi ouvido e liberado. Dependendo do resultado dos exames, ele pode responder por corrupção de menor ou estupro de vulnerável.

Ainda segundo o proprietário da empresa, o trabalhador será demitido por justa causa por dois motivos: o primeiro por ter levado menores ao alojamento, o que é proibido pelas normas internas, e o segundo por ter tentado agredir o encarregado.