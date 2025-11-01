Histórias eternizadas

Startup criada por jovem empreendedora de Votuporanga une tecnologia e afeto para imortalizar memórias. Lançamento oficial acontece neste Dia de Finados, nos cemitérios Jardim das Flores e Municipal

No tempo em que as lembranças cabiam em molduras e lápides, o que ficava era o silêncio das histórias interrompidas. Hoje, a tecnologia permite que a saudade ganhe voz, imagem e permanência. É nesse espaço entre o luto e a conexão que nasce a Imortalize, uma forma de transformar a ausência em presença digital.

Da inquietação infantil ao propósito de eternizar histórias

Desde pequena, Maria Eduarda Rossigalli Castrechini Nogueira convive com o universo funerário. Filha de empresários do setor, cresceu observando as sepulturas e se perguntando quem foram aquelas pessoas lembradas apenas por uma foto, um nome e duas datas.

“Isso despertava em mim curiosidade e vontade de conhecer quem foram aquelas pessoas, suas histórias, sonhos e legados. Com o tempo, essa inquietação se transformou em propósito.”, conta ela.

Aos 22 anos, estudante de medicina e empreendedora à frente do Grupo Rosa Mística, Maria Eduarda criou a Imortalize, uma plataforma que transforma memórias em homenagens vivas.

Por meio de um memorial digital, acessado pelo QR Code gravado em uma placa de aço inox, é possível preservar histórias, imagens e sons de quem partiu, e revivê-los de qualquer lugar do mundo com um simples toque no celular.

Lançamento simbólico no Dia de Finados

O lançamento oficial da Imortalize acontece amanhã (2), no Dia de Finados, a partir das 7h, nos cemitérios Jardim das Flores — localizado na rodovia Péricles Belini, km 129 — e Municipal, em Votuporanga, além do site da marca.

Segundo a CEO, a escolha da data não foi casual.

“Essa data representa o momento de honrar a memória de quem partiu e relembrar os bons momentos que essas pessoas deixaram em nossas vidas. A Imortalize nasce exatamente com esse propósito: eternizar histórias e transformar lembranças em homenagens vivas”, explica Maria Eduarda.

Passo a passo para eternizar uma lembrança

A adesão ao serviço é simples. A compra pode ser feita diretamente na Funerária Rosa Mística, nas unidades da região, no Cemitério Jardim das Flores ou pelo site da Imortalize.

Após a confirmação, a família recebe login e senha para criar o memorial, essa página totalmente personalizada funciona como uma rede social de lembranças. Fotos, biografia, vídeos, áudios e homenagens podem ser adicionados de forma prática e intuitiva.

Cada memória é vinculada a um QR Code exclusivo em aço inox, entregue já ativo, com fita autocolante. Ao ser escaneado, o código direciona para a página do homenageado. O material, de alta durabilidade, é resistente à chuva, ao sol e ao tempo, garantindo que o tributo permaneça acessível por décadas.

Planos para todos os tipos de homenagem

A Imortalize oferece três opções de planos, pensadas para diferentes níveis de personalização: Essencial: biografia completa, layout com perfil e capa, e até 12 fotos. Tributo: inclui biografia, até 24 fotos e possibilidade de adicionar áudios, como uma voz, música ou oração. Legado: o mais completo, com até 50 fotos, vídeos e áudios, permitindo uma homenagem detalhada e emocionante.

Todos os memoriais passam por backups automáticos e estão preparados para migração de dados, garantindo segurança e continuidade.

Inovação que conecta amor e memória

Além da proposta atual, a Imortalize planeja novas funcionalidades, como integração com redes sociais, envio de notificações em datas especiais e, futuramente, experiências em realidade aumentada, que permitirão visualizar mensagens ou imagens diretamente no local da homenagem.

A proposta sensível e inovadora da Imortalize tem despertado forte interesse do público. Desde as primeiras apresentações, a ideia de unir tecnologia e afeto vem emocionando famílias e visitantes.

“Mesmo antes do lançamento, a Imortalize já tem despertado muita comoção e interesse, tanto pela inovação tecnológica quanto pelo significado humano da proposta. Muitas pessoas se emocionam ao imaginar a possibilidade de honrar e eternizar a memória de quem amam, e diversas famílias já demonstraram entusiasmo em adquirir o memorial”, destaca a fundadora.

Um novo olhar sobre o luto e a lembrança

A Imortalize surge como um convite a repensar o adeus, transformando a despedida em um gesto de permanência.

“Nosso propósito é transformar a saudade em homenagem eterna. Mostrar que cada vida merece ser lembrada não apenas pela ausência, mas pela presença que deixou”, resume Maria Eduarda.

CONTATO

Site: imortalize.app.br

Instagram: @imortalize.qrcode

WhatsApp: (17) 99777-1506

Endereço: rua São Paulo, nº 3049 – Sala 02 – Patrimonio Novo