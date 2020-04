Gustavo Mioto: pé em casa e muita solidariedade

O cantor fará uma live neste sábado (25/4), às 20h, intitulada “Pé em casa”. Oportunidade de permanecer em isolamento social, mas com muita cantoria e amor ao próximo!

O artista irá destinar as arrecadações em dinheiro para a UNICEF utilizar no combate à pandemia de Coronavírus. Doações de alimentos e de materiais de higiene e limpeza podem ser feitos para a Instituição votuporanguense, referência para 53 cidades da região noroeste do Estado de São Paulo.

E estamos como? Contando os minutos, claro! Em entrevista a uma revista, Gustavo falou sobre o repertório. “O processo de criação foi um pouco mais delicado. Eu queria fazer com que as pessoas sentissem todos os sentimentos possíveis nessa live, menos a tristeza. Eu busquei um pouco de todos os discos. Os fã-clubes sempre pedem muito canções mais antigas, então eu coloquei muitas coisas assim e vou fazer uns momentos acústicos, quero mostrar o que eu escuto e toco quando estou de boa”, afirmou o cantor.

A apresentação será no canal do YouTube. Gustavo Mioto é dono de hits como “Solteiro Não Trai”, “Anti-Amor”, “Com ou Sem Mim”, “Impressionado os Anjos” e “Fake News”, entre outros, e acumula quase 2 bilhões de visualizações em seus vídeos do YouTube, além de mais de 5 milhões de ouvintes mensais nos aplicativos de música.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Gustavo é um cantor muito talentoso, com carreira brilhante e coração gigante. No ano passado, nos cedeu um show com 100% da renda para nossa Instituição. Estamos falando de um artista que é empenhado em causas sociais. Agradecemos Gustavo, seu pai Marcos Mioto pela apresentação e oportunidade das pessoas nos ajudarem neste momento tão difícil, de combate ao Coronavírus”, concluiu.