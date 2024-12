A homenageada preside o Centro Social de Votuporanga. Honraria foi criada em 2023, com o objetivo de reconhecer e valorizar as mulheres que se destacam nos campos político, econômico, social e profissional no município.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP aprovou, na 46ª sessão ordinária desta segunda-feira (16.dez), o Decreto Legislativo que concede o Prêmio “Mulher Destaque – Maria Muro Pozzobon” à presidente do Centro Social, Eliete Aparecida Guilherme da Silva.

A honraria, criada em 2023, tem o objetivo de reconhecer e valorizar as mulheres que se destacam nos campos político, econômico, social e profissional no município de Votuporanga.

De acordo com o decreto, será homenageada uma mulher por ano, sempre com o intuito de evidenciar as contribuições femininas para o desenvolvimento da cidade.

Eliete Aparecida Guilherme da Silva

A homenageada desta edição, Eliete Aparecida Guilherme da Silva, é reconhecida pelo seu trabalho à frente do Centro Social de Votuporanga, onde tem desempenhado papel fundamental no fortalecimento das políticas sociais e no apoio às famílias em situação de vulnerabilidade. Sua dedicação e compromisso com as causas sociais foram determinantes para a escolha de seu nome para esta edição do prêmio.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Daniel David (MDB), destacou a importância do prêmio e a simbologia que ele carrega ao dar visibilidade às mulheres que fazem diferença na sociedade local: “Esta é uma forma de reconhecer publicamente o trabalho que tantas mulheres realizam de forma exemplar e muitas vezes de maneira silenciosa”, afirmou.

Prêmio “Mulher Destaque – Maria Muro Pozzobon”

O Prêmio “Mulher Destaque – Maria Muro Pozzobon” foi criado como uma forma de manter viva a memória de Maria Muro Pozzobon, uma mulher que marcou a história do município por sua atuação inspiradora. A homenagem acontece anualmente – necessariamente na sessão que anteceder o dia 8 de março – e busca dar visibilidade a trajetórias femininas que impactam positivamente a sociedade local.

A solenidade de entrega do prêmio à Eliete Aparecida Guilherme da Silva deve ser realizada em uma sessão especial na Câmara Municipal, em data ainda a ser definida. O evento será aberto à população e contará com a presença de autoridades, familiares e representantes de organizações sociais.

Desta forma, Eliete Aparecida Guilherme da Silva se junta à lista de mulheres inspiradoras que deixam uma marca positiva na história de Votuporanga.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3