Fundo Social inicia processo de chipagem em animais pelo CPVA

A Prefeitura de Votuporanga, por meio do Fundo Social de Solidariedade, iniciou nesta semana a chipagem de animais do Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA), órgão coordenador pelo Fundo Social, e também aos animais da população que forem submetidos ao processo de castração pela Prefeitura.

A ação faz parte do controle populacional de cães e gatos. Nesta semana, já foi realizada a chipagem em oito animais e o processo só é efetuado quando eles são adotados.

A aplicação do microchip é realizada por meio de seringas, em seguida os animais recebem uma medalha com QR Code, onde ficam registrados os dados do animal e do proprietário, que poderão ser acessados pela leitura através de celular.

Desta forma, um banco de dados é alimentado com o registro do proprietário, do animal, medicamentos, consultas, exames e outros serviços como, por exemplo, emissão de Carteira de Vacinação, Certificado de microchipagem e Cédula de identidade animal.

O CPVA fica na Estrada Municipal Sergio Nogueira, aos fundos do 6º Distrito Empresarial. O telefone para mais informações é (17) 99655-7592, o Centro atende das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.