Funcionário de parque de diversão é preso suspeito de assediar adolescentes em troca de ingressos

Homem de 43 anos mandava mensagens com conteúdo sexual para garotas de 13 e 15 anos e oferecia acesso a brinquedos em troca de encontros em seu trailer, em Birigui/SP.

Um funcionário de 43 anos de um parque de diversões itinerante foi preso no último domingo (12.out) suspeito de assediar sexualmente duas adolescentes, de 13 e 15 anos, em troca de ingressos, em Birigui/SP.

Segundo a Polícia Civil, o investigado abordou as jovens no parque e passou a manter contato com elas por redes sociais. Nas conversas, o homem enviava mensagens e imagens de conteúdo sexual, além de oferecer cortesias e ingressos para brinquedos do parque em troca de encontros em um trailer.

O assédio sexual é toda conduta de natureza sexual exercida sobre alguém sem seu consentimento e com restrição à sua liberdade de dizer “não”. São atos que atingem a honra, a dignidade e a moral da vítima: insinuações explícitas ou veladas de caráter sexual, gestos ou palavras, escritas ou faladas, de duplo sentido, conversas indesejáveis sobre sexo e exibição de material pornográfico.

A família das adolescentes procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. O suspeito foi encontrado no próprio parque e preso.

O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Birigui. A identidade do homem não foi informada pela polícia.