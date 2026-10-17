Força Tática prende suspeito de tráfico de drogas na zona Norte de Votuporanga 

Homem tentou esconder o rosto ao notar a presença policial; drogas, dinheiro e materiais relacionados ao tráfico foram apreendidos durante a ocorrência.

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (14.out), na zona Norte de Votuporanga/SP. A ação foi realizada por uma equipe da Força Tática da Polícia Militar durante patrulhamento voltado ao combate ao tráfico de entorpecentes e outros crimes na cidade.

Segundo informações da ocorrência, os PMs realizavam patrulhamento quando avistaram um indivíduo caminhando pela calçada, entre árvores, carregando uma mochila. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito teria abaixado o boné para esconder o rosto e alterado repentinamente o trajeto que fazia, atitude que despertou a atenção da equipe.

Diante da suspeita, os policiais militares realizaram a abordagem. Durante a busca pessoal e as diligências realizadas posteriormente na residência do homem, foram localizadas dezenas de porções de crack e maconha, além de dinheiro em espécie e diversos apetrechos utilizados na preparação e comercialização de entorpecentes.

Com base no material apreendido, a ocorrência foi registrada pelos crimes de tráfico de drogas e resistência. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Central de Flagrantes de Votuporanga juntamente com as drogas, o dinheiro e os demais objetos recolhidos pelos policiais.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.