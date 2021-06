Força Tática prende suspeito de tráfico de drogas em Votuporanga

P.H.F., de 24 anos, foi preso na Rua Nassif, defronte à Praça Municipal João Braga na zona norte da cidade.

Um homem de 24 anos foi preso pela equipe de Força Tática da Polícia Militar suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Jardim Morini, em Votuporanga/SP, na noite deste sábado (26).

De acordo com informações, os policiais militares realizavam patrulhamento pela zona norte da cidade, quando na Rua Nassif Miguel, defronte a Praça Municipal João Braga, se depararam com um indivíduo em atitude suspeita, em uma motocicleta Honda/Biz, de cor vermelha, estacionada no local e optaram pela abordagem.

Ainda segundo apurado pelo Diário de Votuporanga, ao perceber a presença da viatura policial, o indivíduo tentou fugir, sendo necessário os agentes se valerem de força física moderada para contê-lo.

Em busca pessoal, os policiais encontraram diversas porções de cocaína e uma pedra bruta da droga, que se fracionada renderia mais de 180 porções para a venda aos dependentes químicos.

Em seguida, já na casa do abordado, a PM encontrou dinheiro e uma motocicleta Triumph Tiger 1200, que de acordo com a corporação era utilizada em modalidade criminosa.

Diante dos fatos, P.H.F., foi preso por tráfico de drogas e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e encaminhado para a cadeia de Santa Fé do Sul/SP, permanecendo à disposição da Justiça.

Ainda segundo à PM, as duas motocicletas foram apreendidas e recolhidas ao pátio.