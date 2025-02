Força Tática apreende 14 quilos de maconha em Fernandópolis 

Um indivíduo morador do bairro Terra das Paineiras, apontado como responsável pela droga, foi preso.

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Fernandópolis/SP, nesta quarta-feira (5.fev).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento pela Rua Rubens Lopes Esteves, quando avistou um indivíduo saindo de uma residência e embarcando em uma motocicleta de cor vermelha em alta velocidade.

Diante da atitude suspeita, os policiais militares tentaram realizar a abordagem, utilizando sinais luminosos e sonoros, porém o indivíduo não parou. O suspeito foi identificado como já conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico de drogas.

Em seguida, a equipe seguiu até a residência do suspeito, localizada na Rua dos Pintassilgos, no bairro Terra das Paineiras. Contudo, ao perceber a presença dos PMs, o indivíduo tentou fugir novamente pulando uma janela e escalando um muro com um lençol nas costas, mas foi alcançado e abordado.

Durante a busca pessoal e vistoria no lençol que carregava, foram encontrados 19 tabletes de maconha, três tabletes menores da mesma droga, uma sacola contendo maconha já fracionada, uma pedra bruta de cocaína pesando 0,180 kg, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e anotações referentes ao tráfico de drogas. O total da apreensão de entorpecentes somou aproximadamente 14 kg de maconha.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da justiça.