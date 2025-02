Força-tarefa faz operação para verificar condições de trabalho em áreas de cana-de-açúcar na região

Dentre as irregularidades encontradas pelas equipes estavam a falta de registro em carteira de trabalho, ausência de banheiros, refeitórios e kit de primeiros socorros para os trabalhadores, falta de equipamentos de proteção individual, alojamentos em desacordo com as normas, profissionais sem exames médicos admissionais, falta de controle de jornada de trabalho, falta de garrafão com água portável e marmita, ônibus precários de transporte de trabalhadores sem a devida autorização do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para circular e motorista sem habilitação para conduzi-los.