Fliv 2024 será lançado nesta quinta-feira 

O Festival Literário de Votuporanga (Fliv) está de volta em sua 14ª edição, prometendo uma semana repleta de atividades culturais e literárias no Parque da Cultura.

Organizado pela Prefeitura de Votuporanga com o apoio do Governo do Estado e empresas parceiras, o Fliv se destaca como um dos maiores eventos multiculturais do Estado de São Paulo, oferecendo uma programação diversificada e totalmente gratuita.

O lançamento do Fliv 2024 acontecerá nesta quinta-feira, dia 4 de julho, às 9h, no Cine Cultural do Parque da Cultura. Este ano, o festival será realizado de 4 a 11 de agosto, proporcionando oito dias de imersão na literatura, artes e cultura para toda a comunidade.

A cada edição, o Fliv traz consigo uma nova temática que norteia toda a programação literária e visual do evento. A escolha do tema é feita de forma colaborativa pela equipe de produção, comunicação e curadoria, buscando abordar questões relevantes para a comunidade e enriquecer o diálogo sobre literatura. Durante o evento de lançamento, serão revelados o tema deste ano, o escritor homenageado, os curadores e a atração musical do show de abertura. A programação completa do Fliv 2024 será anunciada em breve.

Desde sua origem como a Feira do Livro de Votuporanga em 2006, o Fliv evoluiu para se tornar um marco no calendário cultural da região. Em 2011, o evento ganhou o nome de Festival Literário de Votuporanga, consolidando-se como um espaço fundamental para formação de leitores desde a primeira infância. Com mais de 80 mil participantes no ano passado, o Fliv continua a promover o acesso à cultura e à literatura de forma inclusiva e acessível.