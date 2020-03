Em parceria com o Oba Festival, a Flash Net Brasil realizou, durante o mês de fevereiro, diversos sorteios de ingressos para os seus clientes. Ao todo, foram sorteados 24 ingressos diários. Durante os 4 dias de festa, os clientes puderam curtir no melhor carnaval do estado de São Paulo, cerca de 20 shows e mais de 45 horas de muita diversão.

Fique ligado nos sorteios dos próximos anos. Basta ser cliente Flash Net Brasil e seguir as regras para participar.