FEV inaugura novo espaço de convivência do Colégio Unifev

Local possui mais de 2 mil m2 de área construída; instalações contam com pátio, praça, cantina e banheiros exclusivos para alunos da Escola.

Na manhã deste sábado (dia 09), a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) inaugura o novo espaço de convivência do Colégio Unifev, na Cidade Universitária. O local foi planejado para garantir o bem-estar e a segurança dos alunos, inclusive, durante a espera pelos pais ao final do período de aulas.

Com uma área útil total de 2.518,85 m2, as instalações contam com praça de espera coberta, novo pátio, escada com rampa acessível e uma passarela que dá acesso aos blocos 04, 05, 07 e 08. No espaço, os alunos também têm à sua disposição uma fonte interativa seca (estilo túnel), além de cantina e banheiros exclusivos. *

De acordo com a diretora do Colégio, Profa. Esp. Terezinha Joana do Carvalho Amaral, esta é uma mudança muito aguardada por todos os alunos e familiares, uma vez que, a partir de agora, eles terão mais conforto e segurança no dia a dia. “A infraestrutura oferecida pela Escola também é parte fundamental no desenvolvimento dos estudantes. Aqui, eles passam a maior do tempo e aprendem a conviver em sociedade, com liberdade e respeito aos colegas e ao meio ambiente”, afirmou.

O Diretor-Presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos, reforçou o compromisso da mantenedora em promover as melhorias necessárias, administrando, com transparência, os recursos em prol do ensino oferecido. “Após entregar a última etapa do Complexo Poliesportivo, em setembro, focamos nas obras do Colégio Unifev. Nesta reta final do semestre, o sentimento é de dever cumprido. Obrigado pela dedicação e esforço de toda a Diretoria da FEV, da Reitoria da UNIFEV e, claro, da equipe da Escola, representada pela Dona Terezinha”, finalizou.