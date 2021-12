Federação divulga tabela da Série A3 do Campeonato Paulista de 2022 

Votuporanguense estreia contra o Bandeirante, no domingo (30/1), em Birigui/SP.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta terça-feira (30.nov) a tabela completa da primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista de 2022. A competição está confirmada para começar em 30 de janeiro, com 15 rodadas previstas até 26 de março.

As quartas de final acontecem entre 3 e 24 de abril, enquanto as semifinais estão previstas para serem realizadas em 1º e 8 de maio.

Neste ano, o regulamento foi alterado em relação aos últimos quatro anos, quando os oito melhores iam se enfrentando em mata-mata até a decisão.

Agora, os oito melhores times na fase inicial se classificam em dois grupos de quatro que jogam entre si em dois turnos. Os dois melhores avançam até à semifinal, de onde sairão os dois finalistas após duelo de mata-mata e, consequentemente, os dois que subirão à Série A2.

Os dois jogos que definem o campeão da Série A3 foram marcados para 15 e 22 de maio.

Veja os três primeiros compromissos do CAV na A3

O Clube Atlético Votuporanguense iniciará a jornada 2022, em um domingo, atuando fora de casa, e o desafio do técnico Thiago Oliveira será diante do Bandeirante, em Birigui/SP.

Já a estreia diante do torcedor Alvinegro na Arena Plínio Marin deve ocorre somente na segunda rodada, na quarta-feira, 2 de fevereiro, diante do Matonense.

Na terceira rodada, a Pantera Alvinegra também jogará em casa, no domingo, 6 de fevereiro, e receberá o Barretos.

Série A3 de 2022

Na primeira fase, as 16 equipes se enfrentarão em turno único. As oito melhores na classificação avançam para as quartas de final e ficarão divididas em dois grupos, para a disputa em sistema quadrangular. Os dois melhores de cada chave avançam às semifinais.

Participam da edição 2022 da A3: Bandeirante, Barretos, Capivariano, Comercial, Desportivo Brasil, EC São Bernardo (rebaixado da A2), Marília, Matonense (vice-campeã da Segundona), Nacional-SP, Noroeste, Olímpia, Rio Preto, São José-SP, Sertãozinho (rebaixado da A2), União Suzano AC (campeão da Segundona) e Votuporanguense.