Faltam 4 dias para abater créditos da Nota Fiscal Paulista no IPVA; veja como fazer 

Prazo termina em 31 de outubro; transferência pode ser feita facilmente no site do programa da Sefaz-SP.

As pessoas cadastradas no Programa Nota Fiscal Paulista interessadas em abater os créditos no IPVA 2023 têm quatro dias para solicitar a medida junto à Secretaria Estadual da Fazenda.

As pessoas devem fazer essa opção no site da Nota Fiscal Paulista até a data limite de 31 de outubro.

Outubro é o único período do ano em que os consumidores podem utilizar seus créditos com essa finalidade.

Para isso, é preciso fazer o cadastro no sistema do programa e solicitar essa opção. O veículo deve estar no nome do usuário cadastrado no programa para que a opção seja válida.

O consumidor poderá escolher qual o valor (integral ou parcial) deseja enviar para o abatimento. Caso envie mais do que é necessário para a quitação, o dinheiro será restituído na conta da Nota Fiscal Paulista.

Em outubro de 2021, 89.174 consumidores solicitaram o abatimento do IPVA deste ano, totalizando cerca de R$ 5,4 milhões.