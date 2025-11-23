Falece Ivonette Marly Camargo Velho

Faleceu na madrugada deste domingo (23), às 5h40, na Clínica de Assistência Estar Bem em Votuporanga, aos 82 anos, a Sra. Ivonette Marly Camargo Velho. Ela deixa o marido Dorival Moura Velho; os filhos Wagner Moura Velho, casado com Rosangela da Silva Hernandes Velho; Luiz Francisco Moura Velho, casado com Inara Castilho Moura Velho e Alba Valéria Camargo Velho Madrid, casada com Adalberto Luiz Madrid; os netos Vinícius, Guilherme, Alessandro, Caio Luiz, Thiago, Marina e Felipe, além dos bisnetos João Lucas, Vicenzo e Violeta.

Professora aposentada; católica, frequentava as paróquias de São Bento e São José. Foi presidente do Centro Social e do Lar São Vicente de Paulo; além de associada do Lions Clube Votuporanga.

Seu corpo está sendo velado neste domingo no Velório Municipal e o seu sepultamento acontece às 16h, no Cemitério Jardim das Flores.