Falece aos 92 anos ex-prefeito de Votuporanga João Antonio Nucci

Faleceu nesta quarta-feira em Votuporanga, aos 92 anos, o Dr. JOÃO ANTÔNIO NUCCI. Ex-prefeito de Votuporanga por dois mandatos, 01/02/1977 à 31/01/1983 e 01/01/1989 à 31/12/1992, era viúvo de Nely J. Pereira Nucci e deixa as filhas Maria Ângela, Maria Estela e Maria Célia (In memorian). Dr. Nucci era formado em Odontologia, em 1.950, pela Faculdade de Odontologia e Farmácia de Araraquara. Seu corpo se encontra no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado na manhã desta quarta (22) às 10h.