Faleceu na Santa Casa de Votuporanga, às 21h20, do 29 de setembro, aos 89 anos a Sra. Maria Helena Modé Pereira. Ela, que era viúva do Prof. Laert Bellini Pereira, residia na Rua Santa Catarina, ao lado da LaSom Eletrônica, empresa da família. Professora, deixa os filhos Luís Henrique, casado com Gláucia Gorayb, Cláudia Helena, casada com Otto Trigueiro, Ana Carolina, casada com Nestor Waideman e Laertinho (in memorian), que era casado com Nilda Pianta. Deixa ainda os netos: Jaqueline, Caio, Bianca, Ana Luíza e Tyler, além da bisneta Laura Helena. Católica, integrante da Legião de Maria, frequentava além da Catedral a Capela São José.
Seu corpo se encontra sendo velado nesta terça-feira (30) no Velório Municipal de Votuporanga, local de onde sairá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal às 16h.
Falece aos 89 anos a Sra. Maria Helena Modé Pereira
Faleceu na Santa Casa de Votuporanga, às 21h20, do 29 de setembro, aos 89 anos a Sra. Maria Helena Modé Pereira. Ela, que era viúva do Prof. Laert Bellini Pereira, residia na Rua Santa Catarina, ao lado da LaSom Eletrônica, empresa da família. Professora, deixa os filhos Luís Henrique, casado com Gláucia Gorayb, Cláudia Helena, casada com Otto Trigueiro, Ana Carolina, casada com Nestor Waideman e Laertinho (in memorian), que era casado com Nilda Pianta. Deixa ainda os netos: Jaqueline, Caio, Bianca, Ana Luíza e Tyler, além da bisneta Laura Helena. Católica, integrante da Legião de Maria, frequentava além da Catedral a Capela São José.