Falece aos 61 anos Norma Amazonas

Faleceu no inicio da noite desta quarta-feira (12) aos 61 anos, no Hospital de Base de São Jose do Rio Preto, a Sra. Norma Amazonas. Ela deixa o marido, o votuporanguense, Robson José de Camargo (Doguinho), as irmãs Márcia e Cristina; as cunhadas Rosana Lemos de Camargo e Regiane Zava e os cunhados Danilo Lievana de Camargo e Jefferson Lemos de Camargo, os sogros Neide e José Carlos de Camargo, além de vários sobrinhos. Norma era Psicóloga aposentada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e teve como seu ultimo endereço o Condomínio Jardim Botânico em Bady Bassitt. O velório e sepultamento ainda não foram definidos pela família.