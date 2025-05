Faleceu na madrugada desta sexta-feira (9.mai), no Mini-Hospital do Pozzobon, o senhor Antônio Vicente, aos 78 anos. Natural de Mirassolândia/SP, residia no bairro Cohab Chris II, em Votuporanga/SP.

Sr. Antônio era viúvo e deixou os filhos: Valdecir, Roseli, Sônia, Sueli, Reginaldo e Gilmar; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Seu sepultamento ocorreu às 16h, nesta sexta-feira, no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.