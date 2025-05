EVENTOS – Cavalgada e Queima do Alho acontecem no domingo, 18

Cavaleiros percorrerão a cidade, da FEF ao Recanto do Tamburi

Da Redação

Visando promover a cultura e preservar a tradição de um dos maiores eventos da cidade, a Prefeitura de Fernandópolis, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o SENAR, Sindicato Rural, Comitiva Mágoa de Boiadeiro e Parque São Vicente de Paulo, realizará no dia 18 de maio a Cavalgada e Queima do Alho.

A concentração dos participantes será a partir das 9 horas, na Fundação Educacional (FEF), com saída prevista para as 10 horas. Após o percurso, pelas ruas centrais, a Cavalgada chegará ao Recanto do Tamburi, na Avenida Afonso Cáfaro, onde será realizada a aguardada Queima do Alho para as comitivas participantes.

Não será permitido o ingresso com bebidas alcoólicas no Recanto do Tamburi. As bebidas (cerveja, refrigerantes e água) serão comercializadas pelos vicentinos.

Haverá um espaço destinado aos animais (terreno anexo ao Tamburi), portanto eles não poderão ser amarrados aos alambrados. A locução do evento estará a cargo de Debrail de Brito. Os shows ficarão por conta da cantora Maithana Omori e do grupo Raízes da Terra.