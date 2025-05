Estoque de bolsas de sangue atinge pior nível da história da Hemocentro de Rio Preto

Sem estoque de sangue, cirurgias de 39 hospitais da região podem ser canceladas.

O diretor executivo da Funfarme (Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto), Dr. Horácio Ramalho, fez um chamamento público para as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), nesta segunda-feira (19), convocando doadores para abastecer os estoques de sangue do Hemocentro de Rio Preto e Hemonúcleo de Catanduva. As duas unidades estão operando com estoque em nível de emergência máxima, com possibilidade de cancelar cirurgias eletivas do Hospital de Base (HB), Hospital da Criança e Maternidade (HCM) e de toda a rede hospitalar de Rio Preto e região. Ao todo, 39 hospitais são beneficiados.

Somente o Hemocentro Rio Preto fornece sangue para 25 hospitais que atendem aos 102 municípios da DRS-15, além da Santa Casa de Rio Preto, que é responsável por atender todos os moradores da cidade e outras 9 Santas Casas (Tanabi, Monte Aprazível, Nova Granada, José Bonifácio, Paulo de Faria, Potirendaba, Ibirá, Neves Paulista e Macaubal). Já o Hemonúcleo atende 14 instituições, entre elas o Hospital Padre Albino, Hospital Emílio Carlos e o Hospital Unimed São Domingos, que são as principais instituições para atender moradores de Catanduva e cidades vizinhas.

De acordo com o diretor administrativo do Hemocentro de Rio Preto, Dr. Octávio Ricci Júnior, esta é a pior situação da história da instituição e a unidade de Rio Preto é a que mais vem sentindo este reflexo. “Em 2023, recebíamos cerca de 2.400 doações mensais. Em 2024, essa média diminuiu para 2.200 doações mensais. Já neste ano, até abril, recebemos cerca de 2.100 doações por mês, ou seja, uma diminuição de quase 13% em 2 anos”, afirma.

Segundo a diretora técnica do Hemocentro, Dra. Andrea Aparecida Guimarães, o ideal é manter a média de média de 3.500 doações mensais, cerca de 120 doações por dia, nas duas unidades. “A nossa realidade está bem abaixo, com 2.600 doações mensais, cerca de 80 doações por dia”, afirma.

“A Doação de sangue é responsabilidade de todos”, afirmou o Dr. Horácio Ramalho, durante o chamamento público, envolvendo imprensa, políticos, empresários, comerciantes, entidades religiosas, sindicatos, agremiações e escolas, entre outras organizações da sociedade civil. “Um único doador pode salvar até quatro vidas, porque o sangue doado é separado em hemácias, plasma e plaquetas”, afirmou.

O SUS depende exclusivamente de doações para manter o estoque de sangue necessário para atendimentos de emergência, cirurgias e tratamentos de doenças crônica. O grande desafio é manter os estoques em níveis seguros para atender os diversos pacientes que dependem de transfusões, especialmente em períodos de alta demanda, como feriados prolongados, quando os acidentes aumentam significativamente.

De acordo com o Ministério da Saúde, apenas 1,4% da população brasileira é doadora de sangue. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que um país tenha entre 3,5% e 5% da população como doadores regulares de sangue. A doação é voluntária, altruísta e não remunerada, com a finalidade de salvar vidas e garantir o abastecimento de hemocentros. Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde e apresentar um documento de identificação com foto.

Para atender a demanda, a partir desta terça-feira (20), o Hemocentro de Rio Preto vai expandir o horário de funcionamento, passando a funcionar em horário especial, das 7h às 15h (de segunda a sexta-feira) e aos sábados e domingos, das 7h às 13h. A partir de 1º de junho, o funcionamento volta a ser diariamente das 7h às 13h. Já o Hemonúcleo Catanduva, que antes funcionava de quarta a domingo, desde o mês passado, passa a funcionar de terça à domingo, das 7h às 13h.

ESTACIONAMENTO GRÁTIS – Doadores do Hemocentro Rio Preto podem estacionar o carro DE GRAÇA no estacionamento do Hospital de Base. Basta apresentar o comprovante da doação para ter o benefício.

Quem pode doar:

– Ter entre 16 e 69 anos. Pessoas acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado sangue alguma vez antes dessa idade; quem tem menos de 18 deve estar acompanhado de um dos responsáveis legais;

Estar em boas condições de saúde;

Pesar no mínimo 50kg;

Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

Estar alimentado, por isso evite alimentos gordurosos e após o almoço aguarde 2 horas para doar;

Apresentar documento original com foto (Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho ou CNH).

Hemocentro – São José do Rio Preto

Av. Jamil Feres Kfouri, nº 80 – Jardim Panorama.

Telefones: (17) 3201-5078 / (17) 3201-5151

Whatsapp: (17) 99623-9985

Horário de Funcionamento (de 20 a 30 de maio): das 7h às 15h (de segunda a sexta-feira) e aos sábados e domingos, das 7h às 13h.

Hemonúcleo – Catanduva