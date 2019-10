Encerramento do FLIV é marcado por cerimônia de casamento

Os artistas Ticko Bboy e Vitória Rapassi escolheram o Parque da Cultura para celebrar a união; festival terminou neste domingo após nove dias

Após nove dias de uma intensa programação, o Festival Literário de Votuporanga – FLIV terminou neste domingo (27/10) com um momento bastante inusitado. Os artistas votuporanguenses Ticko Bboy e Vitória Gabriela Rapassi casaram-se numa cerimônia realizada por um pastor durante o pôr do sol, embaixo da árvore de corações, do Parque da Cultura. A celebração reuniu os familiares do casal e também dezenas de curiosos, visitantes do festival.

A entrada de Vitória foi acompanhada pela marcha nupcial executada em flauta pelo maestro Mazinho, da Orquestra Projeto Sinfônico da Secretaria de Cultura e Turismo.

A ideia surgiu ainda na organização do Festival Literário, quando Ticko Bboy mencionou para a secretária de Cultura e Turismo Silvia Stipp e para a diretora de Cultura Marinês Manhani de Lima que se casaria no dia 14 de dezembro (data oficial escolhida pelo casal). “Eles sempre participam do nosso festival e se dedicam muito à nossa programação. Pela dança, eles construíram essa linda história. Então, achamos muito justa e pertinente a escolha deste espaço para celebrarem o amor”, comemorou Silvia.

Os dois estão juntos desde 2012. “Aqui tem tudo o que nós gostamos e foi lindo, realmente combinou com a nossa história”, comentou Ticko Bboy, de 37 anos, ao lado da noiva emocionada, de 25 anos de idade. Os pais de Vitória também participaram do FLIV com uma loja de decoração e presentes.

A celebração, inicialmente prevista para 14 de dezembro, será mantida com um grande evento realizado para amigos e familiares.