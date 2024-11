Emprego: Votuporanga fecha 75 vagas em outubro, aponta Caged 

Com a performance, município sai do ‘azul’, já que em setembro registrou a abertura de 113 vagas.

O Brasil abriu 132 mil vagas formais de trabalho em outubro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (27.nov) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Em setembro, o saldo positivo havia sido de 247 mil postos formais criados.

O resultado do mês é fruto de 2,22 milhões de contratações e 2,09 milhões de demissões. O resultado representa uma queda de 29% em relação a outubro do ano passado, quando foram criados cerca de 187 mil empregos com carteira assinada.

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam o fechamento de 75 vagas, fruto da dinâmica entre 1.163 contratações e 1.238 demissões. O resultado para o período mantém tira o município do ‘azul’, já que em setembro registrou a abertura de 113 vagas.

No 10º mês de 2024, o principal desempenho positivo no município veio do setor de Comércio (+28), seguido pela Agropecuária (+3); já os demais setores fecharam no vermelho, como por exemplo: Construção (-50), Serviços (-34), Indústria (-22). Confira o gráfico abaixo:

Regiões

Todas as cinco regiões brasileiras criaram empregos com carteira assinada em outubro. O Sudeste liderou a abertura de vagas, com 65.458 postos a mais, seguido pelo Sul, com 34.372 postos. Em seguida, vem o Nordeste, com 18.345 postos. O Norte abriu 7.349 postos de trabalho, e o Centro-Oeste criou 4.457 vagas formais no mês passado, tendo o menor desempenho por causa do fim da safra.

Na divisão por unidades da Federação, 24 das 27 registraram saldo positivo. Os destaques na criação de empregos foram São Paulo (+47.255 postos); Rio Grande do Sul (+14.115), em recuperação após as fortes enchentes que atingiram o estado; e Rio de Janeiro (+10.731). Os três estados que fecharam vagas foram Bahia (-579 postos), Mato Grosso (-172) e Goiás (-45).

O salário médio de admissão em outubro foi de R$ 2.153,18.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3