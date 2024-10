Emerson Pereira lidera votação para vereador em Votuporanga 

Vereador conquistou 1.641 votos e será empossado para seu quinto mandato na Câmara Municipal. Confira a lista completa dos 15 vereadores eleitos, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O vereador Emerson Pereira (PSD) conquistou 1.641 votos e liderou o ranking de mais votados para a Câmara Municipal de Votuporanga/SP nas eleições deste domingo (6.out), com vista ao mandato 2025/2028. Em sua trajetória política, ele será empossado para seu quinto mandato na Casa de Leis.

A eleição em Votuporanga teve 51.061 votos totais, o que inclui 2.784 votos brancos, 5,45% dos votos totais, e 3.557 votos nulos, 6,97%. A abstenção foi de 16.778 eleitores, 24,73% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Confira a nova configuração da Câmara a partir de 1º de janeiro de 2025 segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral):

Emerson Pereira (PSD): 1.641 votos

Chandelly Protetor (Republicanos): 1.346 votos

Cabo Renato Abdala (PRD): 1.180 votos

Sargento Marcos Moreno (PL): 1.172 votos

Débora Câmara Romani (PL): 1.143 votos

Dr. Leandro (PSD): 1.133 votos

Osmair Ferrari (PL): 995 votos

Carlim Despachante (Republicanos): 983 votos

Serginho da Farmácia (PP): 878 votos

Marcão Braz (PP): 835 votos

Natielle Gama (PODE): 830 votos

Daniel David (MDB): 818 votos

Nilton Santiago (MDB): 773 votos

Wartão (UNIÃO): 680 votos

Vilmar da Farmácia (PSD): 604 votos

De acordo com o apurado pelo Diário, os números apontam uma redução na representatividade feminina no parlamento votuporanguense, uma vez que, atualmente, com três representantes da que ficou conhecida como a maior bancada feminina da história da Câmara, passaria a ter apenas duas integrantes.

